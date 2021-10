RCS : Google appelle Apple à harmoniser les messages entre Android et iOS

Un appel du pied pour une communication plus efficace entre iPhone et smartphones Android.

Ouvrir un peu plus iMessages. Hiroshi Lockheimer, vice-président sénior de Google, a lancé un appel à la firme de Cupertino en l’invitant à rejoindre l’aventure du RCS. Cette technologie (Rich Communication Services) veut remplacer les SMS et MMS avec une solution plus complète, permettant justement d’offrir à tous un service de messagerie instantanée comparables aux iMessages présents sur les iPhone.

💚 Group chats don't need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here's an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) October 7, 2021