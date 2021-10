Test du Oppo Find X3 Pro : que vaut ce smartphone haut de gamme ?

Oppo est également présent sur l’ultra haut de gamme, avec Find X3 Pro. Univers Freebox a pu le tester pendant une semaine et vous livre son avis. On peut le dire, c’est un beau bébé.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Oppo Find X3 Pro qui coûte 1 149,90 euros dans une version avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Fiche technique du Oppo Reno6 Pro 5G :

Processeur : octa-core jusqu’à 2,84 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 888)

Mémoire vive : 12 Go LPDDR5

Écran : dalle AMOLED 6,7 pouces avec une définition 3 216 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Audio : double haut-parleur stéréo

Stockage : 256 Go en UFS 3.1, non extensible par MicroSD

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM dans un tiroir de la tranche inférieure

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13

/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B42/B66

Compatibilité 5G : n1/n3/n5/n7/n8n/20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79

Quadruple capteur photo au dos :

50 + 50 + 13 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 110 degrés + zoom optique 2x + microscopique)

Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels dans un poinçon en haut à gauche

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6

Connectivité Bluetooth : version 5.2

NFC : oui

Batterie : 4 500 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 65 Watts (chargeur fourni)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ColorOS 11.3

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : septembre 2021

Dimensions : 163,6 x 74 x 8,26 millimètres

Poids : 193 grammes

DAS tête : 0,881 W/kg



DAS tronc : 1,221 W/kg

DAS membres : 2,713 W/kg

Un smartphone élégant

Avec son écran débordant sur les tranches latérales, son dos miroir et son bloc photo dans la continuité de la coque arrière, l’Oppo Find X3 Pro est vraiment élégant.

Enfin, jusqu’à ce que les premières de doigts apparaissent. Et ça ne tardera pas. Sauf peut-être pour ceux qui habilleront le smartphone de la coque mate fournie par le constructeur.

Que ce soit sans la coque ou avec la coque, l’Oppo Find X3 offre une belle prise en main, avec les lignes arrondies, la largeur pas excessive et le poids raisonnable.

Écran 120 Hz et double haut-parleur stéréo

L’écran de l’Oppo Find X3 Pro est tout simplement excellente avec sa dalle AMOLED, que ce soit en termes de couleurs (dalle AMOLED), de précision (définition HD+, FHD+ ou QHD+), de luminosité (800 candelas par mètre carré), de fluidité (jusqu’à 120 Hz) et d’occupation pour la caméra frontale (poinçon excentré échappant facilement au regard). Quel que soit l’usage, de jour comme de nuit.

Depuis, les paramètres, on pourra régler le mode de couleur, la définition et la fréquence d’actualité, mais également opter pour une bordure noire virtuelle afin de masquer le poinçon.

Côté son, l’Oppo Find X3 Pro est plutôt bien loti, avec deux haut-parleurs que l’on pousse volontiers pour de la musique en appoint ou durant une session de jeu. On a de la puissance, du relief et une saturation acceptable. Le smartphone fait en revanche l’impasse sur le mini-jack pour les dispositifs type écouteurs ou enceinte mobile.

Cinq capteurs photo, et même un mode microscope



L’Oppo Find X3 Pro embarque pas moins de cinq capteurs photo, dont quatre au dos dans un ilot en prolongation de la coque et un à l’avant dans un poinçon excentré. La rédaction s’est d’ailleurs montrée unanime concernant l’intégration vraiment réussie du bloc photo arrière.

À l’usage, on a des possibilités d’ultra grand-angle, de zoom en optique, de flou d’arrière-plan et de mode nuit. En plus original, il y a ce mode microscope avec lequel on s’amuse volontiers lors de sa découverte (avant de passer à autre chose). L’Oppo Find X3 Pro est vraiment un bon compagnon pour la photo.

Ci-dessous, une photo en partant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom 20x :

Une photo en extérieur avec du flou d’arrière-plan :

Des photos avec le mode microscopique 30x (feuille de papier, clé et écran d’un OnePlus 9) :

Deux photos de nuit avec leurs versions corrigées par le mode dédié :

Un selfie en mode portrait :

Un smartphone 5G et dual-SIM



L’Oppo Find X3 Pro propose deux logements Nano-SIM, ainsi qu’un support eSIM. Il est compatible 5G et fonctionnement sur la bande 700 MHz chère l’opérateur de Xavier Niel. Nous avons, comme à chaque test, réalisé des mesures avec les outils nPerf et RNC Mobile.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres, mesurés en extérieur :

Jamais à bout de souffle



L’Oppo Find X3 Pro embarque un Soc Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM. Pas le must-have du moment, mais presque. Il démarre en clin d’œil, offre une navigation ultra fluide, charge les gros jeux sans rechigner et réaliser les installations à la chaîne. Bien sollicité, il faut, mais pas excessivement.

La mémoire interne contribue à son niveau à la réactivité de l’Oppo Find X3 Pro. L’outil Disk Speed, disponible sur le Play Store, indique d’ailleurs 696 Mo/s en écriture et 1,3 Go/s en lecture. Chose à noter, il ne sera pas possible d’étendre ce stockage interne. Maintenant, 256 Go devrait permettre d’être à l’aise un moment, même en installer quelques gros jeux et prenant régulièrement des photos.

La charge rapide, c’est toujours le bonheur en bloc



L’Oppo Find X3 Pro est une bête de course. Exploité à fond, il tiendra ainsi la journée, mais il sera compliqué d’envisager une seconde journée sans se modérer un peu.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 14h05 avec 100 % et arrivée le lendemain à 16h00 avec 10 %

30 minutes de YouTube avec le son du smartphone

1 heure et 35 minutes de YouTube avec les écouteurs Bluetooth

20 minutes de jeu avec le son du smartphone

15 minutes de jeu avec les écouteurs Bluetooth

10 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

Consultation et alertes Twitter / Gmail / LinkedIn

Surf sur Internet

Quelques appels voix courts

SMS

12 mises à jour d’application

4 téléchargements, dont 1 gros

Affichage Always-On Display activé

Communication avec une montre connectée

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

L’Oppo Find X3 Pro supporte la charge filaire en 65 Watts et on a le chargeur adéquat pour en profiter. Que du bonheur.

Ci-dessous, un suivi de charge qui n’a pas duré longtemps :

13h37 : 12 %

13h42 : 37 %

13h47 : 57 %

13h52 : 72 %

13h57 : 88 %

14h02 : 97 %

14h05 : 100 %

Android 11 avec l’interface ColorOS

Durant notre test, nous avons le système Android 11 avec l’interface ColorOS 11.2.

L’interface ColorOS propose quelques fonctions pratiques, dont :

La possibilité d’avoir ou non le tiroir d’applications

La barre latérale de raccourcis

La fenêtre flottante

La mini-fenêtre

L’écran scindé

Les nombreux possibilités de personnalisation (thème, fond d’écran, icônes, animation d’empreinte digitale, affichage sur écran éteint, couleurs, etc.)

Le mode sombre

Le mode confort des heures

Il y a également quelques applications préinstallées dans le cadre de partenariats commerciaux : Facebook; Netflix et TikTok. Sans oublier l’application O Relax fournie par Oppo.

Suite à une copieuse mise à jour système (3,69 Go tout de même), nous sommes passés aux patchs de septembre 2021. Toujours au volet de la sécurité, la reconnaissance faciale avec la caméra avant et le lecteur d’empreintes sous la dalle ont fonctionné à merveille du début à la fin sans la nécessité de réenregistrement des données.

VERDICT

L’Oppo Find X3 Pro se présente comme le haut du panier. Entre finition léchée, hautes performances, compatibilité 5G, écran magnifique, son excellent, partie photo très complète (et même atypique quand on fouille), bonne autonomie, charge ultra rapide et interface très complète, il n’a pas de mal à faire de l’œil. Reste maintenant le prix, à savoir plus de 1 100 euros. Or, sur ce segment tarifaire, on retrouve Apple et Samsung, deux marques vers lesquelles ira plus naturellement le grand public. Bref, les arguments ne manquent pas, mais la concurrence non plus.