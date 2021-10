Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #185

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Clin d’oeil d’un internaute au maire de Grenoble et sa fameuse déclaration en juillet 2020 : “La 5G servira à regarder du porno dans l’ascenseur en HD”.

Mon opérateur m'augmente mon forfait data sans surcoût, puis me passe en 5G sans surcoût non plus, la justice rejette le blocage des sites pornos et voilà que maintenant mon ascenseur vient d'être réparé.

Est-ce un signe ? 🤔 — Manuel Guesdon (@mguesdon) October 10, 2021

Orange est passé au sans engagement sur ses forfaits 4G et 5G. Si l’opérateur historique propose toujours comme solution de paiement, l’étalement sur 24 mois, le prix à la commande peut toutefois s’avérer très élevé, par exemple pour un iPhone 13.

Avec un mobile toujours sans engagement pic.twitter.com/7iyecdZBwg — Valentin 💉💉 (@Val_gauthier78) October 7, 2021

Fibre optique : la nouvelle présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière met la main à la pâte. De quoi se rendre compte de la difficulté de l’étape de la soudure !

#confession j’ai encore des progrès à faire et suis admirative de la dextérité de ceux qui font ces soudures sur « tous terrains ». https://t.co/S8Z5FaPHRf — Laure de La Raudière (@lauredlr) October 6, 2021

Vous souvenez-vous de VDM (viedemerde.com) ? L’histoire d’un abonné de Bouygues Telecom a été largement validé sur le site la semaine dernière. SAV bonjour !

Aujourd'hui, j'attendais un appel de Bouygues Telecom. Quand ils m'ont appellé, c'était un répondeur automatique me disant qu'ils n'avaient pas réussi à me joindre au téléphone, puis ça a raccroché. VDM https://t.co/oyrk18J5Y5 — VDM (@viedemerde) October 7, 2021

Mais il y a pire encore !

Coucou @bouyguestelecom,

Quand je vous indique au téléphone que ce n’est pas correct de m’appeler pendant les funérailles de ma grand-mère une fois, puis deux, ce serait bien de ne pas rappeler TROIS autres fois. — A. 🅴 (@SupAxl) October 5, 2021

Voilà la solution pour ne plus être importuné par le démarchage téléphonique : “Bonjour c’est SFR”, “désolé je bosse chez Orange” !