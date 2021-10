Bouygues Telecom dégaine deux séries limitées B&You boostées en data

Bouygues Telecom propose deux forfaits 4G en séries limitées avec de solides enveloppes pour la data.

Jusqu’au 27 octobre, l’opérateur commercialise ainsi des forfaits B&You à 12,99 et 14,99 euros par mois. Sans engagement, ils comprennent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 ou 200 Go de data pour l’Internet mobile, dont 15 et 20 Go (respectivement) utilisables depuis l’Europe et les DOM. La carte SIM triple découpe coûte 10 euros au moment de la commande.

En parallèle, Bouygues Telecom a toujours sa série spéciale 5G à 24,99 euros par mois. Elle inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Pour la partie data mobile, on dispose d’une enveloppe de 130 Go, dont 20 Go disponibles en roaming depuis l’Europe et les DOM. Là encore, il faudra payer 10 euros à la commande pour la carte SIM.

Notez enfin que les forfaits hors promotion sont un peu “planqués”, mais restent accessibles, après avoir fait défiler l’écran et cliqué sur une petite ligne “Afficher les forfaits hors promotion B&You”. Ils sont au nombre de trois : 100 Mo à 9,99 euros, 20 Go à 19,99 euros et 50 Go à 24,99 euros.