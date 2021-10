Choc des smartphones chez Free Mobile : trois Samsung à moins de 200 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au fil des arrivées et des mouvements de prix. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A03s, Samsung Galaxy A02s et Samsung Galaxy A12, tous les trois affichés à moins de 200 euros.

L’écran : ex æquo



En termes d’écran, les trois smartphones proposent la même chose, à savoir une dalle IPS, une diagonale de 6,5 pouces, une définition HD+ et une encoche goutte d’eau pour la caméra avant. Pas de taux de rafraîchissement au-delà des 60 Hz standard. Le minimum syndical, en somme.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A03s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Samsung Galaxy A12



Si on n’attend pas spécialement d’étincelles au niveau des performances, le Samsung Galaxy A12 propose à la fois le processeur le plus véloce et la plus grande quantité de mémoire vive. Il fait en revanche, comme les autres, l’impasse sur la 5G.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset Helio G35 et mémoire vive 4 Go Samsung Galaxy A03s (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset Helio G35 et mémoire vive 3 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Samsung Galaxy A12



Là encore, si on n’attend rien d’exceptionnel, le Samsung Galaxy A12 en propose plus que les autres, avec un capteur principal en 48 Mégapixels (absent en face), un capteur ultra grand-angle (absent en face, mais de seulement 5 Mégapixels) et un peu plus de définition pour les selfies.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (48/5/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A03s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 5 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Batterie 5 000 mAh et charge filaire en 15 Watts pour tout le monde. Les trois smartphones assureront une autonomie confortable, mais avec une charge qui demandera un peu de patience.

Notre classement :

Samsung Galaxy A03s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts) Samsung Galaxy A12 (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Samsung Galaxy A12

Pour quelques dizaines d’euros de plus, le Samsung Galaxy A12 offre un peu plus de performances et de polyvalence en photo, ce qui n’est jamais un luxe dans le cas d’une petite configuration. Il double aussi le stockage, avec 64 Go (contre 32 Go pour les autres), ce qui réduira le risque de se sentir rapidement à l’étroit.

Celui-ci ne permettra pas en revanche de goûter à la 5G. Si vous avez une préférence pour la marque sud-coréenne et cherchez absolument la 5G, il faudra franchir la barre des 200 euros et vous tourner vers le Galaxy A22 5G affiché à 259 euros.