myCanal se met à jour sur iPhone et Apple TV 4K avec une nouveauté

Avis aux utilisateurs de myCanal dans l’univers d’Apple, une nouvelle mise à jour vient améliorer l’expérience sur iPhone et sur Apple TV 4K.

A l’approche d’Halloween, myCanal bénéficie d’une mise à jour bien utile sur iOS. La plateforme annonce dans sa version estampillée 5.4.0 l’intégration des profils dédiés aux enfants. Vous pouvez donc dès à présent créer un espace dédié à votre bambin depuis votre application, simplement en activant le réglage “profil pour enfant” lors de la saisie de votre nouveau profil. De quoi éviter les mauvaises surprises comme retrouver votre petit garçon de 8 ans devant “Piranha” ou “The Devil’s Redject” par exemple…

Les utilisateurs de l’application dotés d’une Apple TV 4K ne sont pas en reste, puisque les développeurs annoncent également que la télécommande du dernier modèle en date, qui est d’ailleurs celui proposé par Free, est désormais “bien mieux gérée”. Une amélioration bienvenue et les équipes de myCanal s’excusent d’ailleurs du retard.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint. L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.