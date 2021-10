Une nouvelle annonce officielle autour de Free Ligue 1 dès demain

Le numéro 2 de Free fera une annonce demain sur l’antenne d’Europe 1. Celle-ci concernera le service Free Ligue 1 Uber Eats.

Après avoir lancé son abonnement à 3,99€/mois en septembre uniquement pour la partie extraits en quasi-direct de tous les matchs de championnat de France de foot, le service Free Ligue 1 se prépare à une nouvelle annonce. “Je serai l’invité de Philippe Vandel sur Europe 1 demain matin (mardi) à 9h35. Nous parlerons de foot, de l’App Free Ligue 1 et j’en profiterai pour faire une annonce qui ravira tous les fans de foot et du Classico OM-PSG”, indique aujourd’hui à ce propos sur Twitter Thomas Reynaud, directeur général de Free. Mais alors que nous réserve t-il ? On peut imaginer la gratuité ce week-end de la 11è journée de Ligue 1 pour tous les utilisateurs.

Je serai l’invité de @PhilippeVandel sur @Europe1 demain matin (mardi) à 9h35. Nous parlerons de foot, de l’App @FreeLigue1 et j’en profiterai pour faire une annonce qui ravira tous les fans de foot et du #classico #OMPSG ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/iDRjJ2YlfZ — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) October 18, 2021

Pour rappel, Free Ligue 1 permet d’accéder au feed vidéo sous forme d’extraits en quasi-direct des 380 rencontres de la saison régulière. Tous les buts peuvent être visionnés à la demande. Lors de chaque journée, la rédaction de Free propose en outre un résumé de chaque match, publié quelques minutes après le coup de sifflet final. Disponible également, un catalogue de séries au format court autour du championnat, entièrement sous-titrées. De quoi découvrir les pépites de demain, plonger en immersion au coeur des centres de formations, travailler sa culture tactique ou encore rire en regardant des fictions. Le service est inclus pour tous les abonnés Freebox mais aussi pour les souscripteurs au forfait mobile Free à 19,99€/mois ou Série Free.