Voici comment utiliser Facetime d’Apple avec un appareil Android

Facetime s’ouvre aux smartphones Android grâce déploiement d’iOS 15.

Jusqu’à maintenant, le service d’appel vidéo par internet de la marque à la pomme était bridé. En effet, il était possible d’établir la connexion uniquement entre deux appareils Apple. C’est désormais le cas entre un iPhone et un appareil sous Android, on vous explique comment cela fonctionne.

Pas d’application mais une version web

La firme de Cupertino a fait le choix de ne pas déployer une application Facetime pour Android. Il faudra passer par un navigateur web. A noter que lors de nos tests avec un Xiaomi, le navigateur Mi n’était pas pris en charge. Il a fallu basculer sur Chrome.

Comment lancer un Facetime avec un appareils Android ?

Afin de rejoindre un Facetime depuis le web il faudra d’abord recevoir par SMS une invitation envoyé depuis un iPhone. Apres avoir reçu cette notification, il suffira de cliquer sur le lien afin de rejoindre l’appel vidéo. Il faudra accepter les autorisations système afin d’utiliser le micro et la caméra et ensuite rejoindre l’appel. A noter que les appels de groupe sont disponibles et d’autres appareils Android pourront rejoindre l’appel.

Pour créer ce lien d’invitation, il suffit de se rendre sur l’application Facetime et d’utiliser le bouton “créer un lien” et de sélectionner le ou les contacts que vous souhaitez inviter.