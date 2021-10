Google lance une version inattendue d’Android 12

Pour la première fois de son histoire, Google déploie une version Open Source de sa nouvelle version Android 12, avant même son déploiement sur ses propres smartphones de la gamme Pixel.

Android 12 se fait toujours désirer. De nombreux bruits de couloir laissaient entendre que la nouvelle version du système d’exploitation pour smartphones de Google, Android 12, pourrait être lancée le 4 octobre.

La firme de Mountain View a bien décidé de lancer une version d’Android 12 ce lundi 4 octobre cependant, c’est une version AOSP (Android Open Source Project). La gamme Pixel du géant californien ainsi que les autres marques devront patienter encore un peu avant de pouvoir installer cette version tant attendue d’Android, tandis qu’iOS 15 pour sa part est déjà disponible.

D’ordinaire, Google lançait les nouvelles versions de son OS au cours du mois d’août. L’année dernière suite à la pandémie, le géant avait déployé Android 11 avec du retard, le 8 septembre.

En ce qui concerne Android 12 pour cette année, la firme semble avoir pris un peu plus de retard. Son nouveau design « Material You » permettant de personnaliser son interface utilisateur peut avoir retardé la firme. Il est également possible que Google souhaite synchroniser la sortie d’Android 12 avec ses prochains smartphones les Pixel 6 et Pixel 6 Pro prévu pour la fin octobre.

D’après le communiqué publié sur le Google Blog, les smartphones de la gamme Pixel devraient recevoir la mise à jour vers Android 12 « dans les prochaines semaines ». Pour les autres fabricants comme Samsung, Xiaomi ou encore OnePlus entre autres, l’OS devrait être disponible avant 2022.