Netflix augmente à présent le tarif de ses abonnés actuels

De 1 à 2€ à débourser en plus par mois pour les abonnés Netflix. Les clients Freebox Delta et One bénéficient toujours de l’offre Essentiel sans surcoût.

Annoncée en août, l’augmentation des prix de Netflix en France concernait jusqu’à présent seulement les nouveaux abonnés à l’un de ses trois forfaits. Comme prévu, à compter de ce 1er octobre, les clients actuels passent eux aussi à la caisse. L’offre dite Essentiel (un seul écran à la fois et pas de haute-définition) passe ainsi de 7,99 à 8,99 euros par mois. La formule Standard (deux écrans simultanés et la haute-définition) voit pour sa part son prix grimper de 1,50 euros, à 13,49 euros par mois. Enfin, l’abonnement Premium, qui donne droit à quatre écrans simultanés et des programmes en ultra-haute définition, leur coûtera désormais 17,99 euros par mois, contre 15,99 euros auparavant.

Pour les abonnés Freebox Delta et One, l’offre Essentiel reste incluse sans surcoût, mais dans le cas d’une souscription à une offre supérieure (Standard ou Premium), la hausse des prix est effective dès à présent. Face à cette augmentation, certains pourront être tentés de modifier leur offre pour éviter une augmentation sur leur facture.