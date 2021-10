Freebox Pop et mini 4K : de nouvelles chaînes gratuites bientôt accessibles

Avis aux abonnés Freebox Pop et mini 4K, 9 nouvelles chaînes débarqueront en octobre sur la plateforme de AVOD, Pluto TV.

En pleine ascension, Pluto TV enrichit encore son offre en octobre. Après avoir annoncé l’arrivée de quatre nouvelles chaînes dédiées aux productions cultes d’AB de Mediawan dès le 11 octobre prochain à savoir “Générations sitcoms” , “Premiers Baisers” et “Les Années fac”, la plateforme dévoile 5 autres nouveaux canaux à venir comme “Pluto TV Kids Halloween”, “Inazuma Eleven” (série manga), “Angela Anaconda” (série d’animation), “Sabrina la série animée”, “Sonic VS Mario” et “Degrassi Next Génération” (série TV canadienne).

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Game One, Nickelodeon) dispose actuellement de près de 60 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires.