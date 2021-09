Freebox Pop et mini 4K : trois nouvelles chaînes gratuites vont débarquer sur Pluto TV

Trois chaînes dédiées aux sitcoms d’AB productions vont voir le jour sur Pluto TV : “Générations sitcoms”, “Premiers Baisers” et “Les Années fac”.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Game One, Nickelodeon) dispose actuellement près de 60 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires.

Fort de son succès, Pluto TV enrichit encore son offre. Son accord signé avec Mediawan en mai dernier continue de porter ses fruits. Le premier producteur de fictions en France doit apporter plus de 1000 heures de programmes français, de quoi ajouter 12 nouvelles chaînes linéaires à Pluto TV.

Parmi ces douze canaux, quatre sont dédiés aux productions cultes d’AB durant les années 90, comme Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Le Miracle de l’amour, ou encore Les filles d’à côté, déjà accessibles. Mais Pluto TV va encore s’enrichir de trois nouvelles chaînes dès le 11 octobre prochain, annonce aujourd’hui ViacomCBS. Toutes seront dédiées aux sitcoms des années 1990 d’AB Productions, propriété de Mediawan. La première sera baptisée “Générations sitcoms” ( Le Groupe, Les Garçons de la plage et Les Années bleues), la seconde et la troisième reprendront deux feuilletons : “Premiers Baisers” et “Les Années fac”.

Source : Satellifax