Smartphones : Fairphone dévoile son nouveau modèle éco-responsable, Samsung un nouveau 5G abordable

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : la disponibilité française des nouveaux porte-étendards de Xiaomi, la présentation d’un nouveau modèle éco-responsable chez Fairphone et l’arrivée d’un nouveau modèle 5G signé Samsung.

Cette semaine a été l’occasion de découvrir le Fairphone 4, nouveau smartphone éco-responsable de la firme néerlandaise. Au-delà de la conception modulaire et de la disponibilité des pièces de rechange facilitant la réparation (notée 9,3/10) et donc la durée de vie, il profite d’un Soc Snapdragon 750G, d’un écran 6,3 pouces FHD+, d’un double capteur photo 48 + 48 Mégapixels et d’une batterie 3 905 mAh rechargeable en 30 Watts. Des configurations 8 + 128 Go et 8 + 256 Go coûtent 579 et 649 euros respectivement. Elles seront livrées avec Android 11, mais sans accessoires (dans une logique de réduction des déchets électroniques).

De son côté, Xiaomi a enfin communiqué sur la commercialisation française des 11T, 11T Pro et 11 Lite 5G NE. Les deux premiers sont d’ailleurs disponibles en précommande chez Free Mobile et feront prochainement l’objet de tests sur Univers Freebox.

Le Xiaomi Mi 11T Pro (Snapdragon 888, écran AMOLED 120 Hz, système audio Harman Kardon, capteur photo 108 Mégapixels et charge 120 Watts) coûtera ainsi 669,90 euros en 8 + 128 Go et 699,90 euros en 8 + 256 Go. Le Xiaomi Mi 11T (Dimensity 1200, écran AMOLED 120 Hz, capteur 108 Mégapixels et charge 67 Watts) s’affichera à 569,90 euros en 8 + 128 Go et 599,90 euros en 8 + 256 Go. Xiaomi 11 Lite 5G NE (Snapdragon 778G, écran AMOLED 90 Hz, capteur photo 64 Mégapixels et charge 33 Watts) reviendra à 369,90 euros en 6 + 128 Go, 399,90 euros en 8 + 128 Go et 449,90 euros en 8 + 256 Go.

Samsung a récemment dévoilé un smartphone Galaxy M52 5G qui s’aventurera en Europe et devrait coûter aux alentours de 400 euros. Il propose un écran AMOLED 120 Hz, une compatibilité 5G, un triple capteur photo 64 + 12 + 5 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant, une batterie 5 000 mAh et une charge filaire en 25 Watts. Pas d’informations pour l’instant en revanche concernant une disponibilité en France.