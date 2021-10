Comment suivre le football sur la Freebox ?

Amateurs de football , vous vous sentez perdus entre les différents diffuseurs des championnats de ballon rond ? Voici un récapitulatif des diverses compétitions et où les trouver sur votre Freebox.

“Il passe où le match ce soir ?” Une question qui peut souvent résonner à vos oreilles si vous êtes féru de sport. Univers Freebox vous propose ainsi la liste des compétitions diffusées en France et sur quelles chaînes vous allez pouvoir les suivre, sans problème.

Diffusion de la Ligue 1 et Ligue 2 : Amazon Prime et Canal+ se partagent les affiches, beIN Sports a quelques matchs aussi

Le championnat français a subi de nombreux bouleversements l’année dernière, entre le fiasco de Mediapro, une reprise à la volée de Canal+ pour finalement atterrir en majorité entre les mains d’Amazon.

Le service de SVOD a en effet décroché les droits pour les saisons 2021 à 2023 et diffuse donc huit matches par journée de Ligue 1. Pour accéder à la diffusion de ces derniers, il faut donc souscrire au Pass Ligue 1 disponible sur l’application Prime Video, installée sur toutes les Freebox. L’abonnement coûte 12.99€ pour les abonnés Prime et inclus également depuis peu huit matches par journée de Ligue 2, sans surcoût. Vous pouvez retrouver l’application directement dans la section vidéo à la demande de votre Freebox, à noter cependant que si Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta tous players confondus, l’abonnement est proposé en option pour 5.99€ aux abonnés Freebox Pop, Révolution, mini 4K et One.

Canal+ pour sa part diffuse deux affiches particulières : celles du samedi à 21h et du dimanche à 17h. La chaîne cryptée a récemment revu ses offres et la moins chère vient avec un engagement de 2 ans, pour 21.99€/mois.

BeIN Sports pour sa part propose deux affiches de la Ligue 2 dans sa programmation. Vous pouvez vous y abonner directement depuis votre Freebox pour 14.99€/mois et retrouver ainsi les matchs sur les différents canaux inclus dans le pack beIN (Canaux allant de 31 à 33 puis de 402 à 408).

Où regarder la Champions League ?

Concernant la Ligue des champions, les abonnés ont le choix : Canal+ et beIN SPORTS la co-diffusent, avec notamment une offre en ce moment à 25.99€/mois puis 35.99€ par mois au bout d’un an, moyennant un engagement de 24 mois.

TF1 pour sa part retransmettra uniquement la finale, en clair.

Pour les abonnés dotés d’un player Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K, il sera également possible de suivre les “deux plus belles affiches de chaque journée” sur l’application RMC Sport disponible sur les stores d’applications. Deux options sont alors proposées avec 19.99€/mois moyennant un engagement d’un an et 25€/mois sans engagement.

Europa League et Europa Conference League : direction Canal+, RMC Sport ou W9

Si vous voulez les meilleures affiches, optez pour Canal+ et W9 (canal 9 de votre Freebox) qui diffusent au choix la meilleure affiche de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence.

Toutes les autres rencontres de ces deux coupes d’Europe sont retransmises sur les chaînes RMC Sport.

La Ligue des Nations : TF1 pour la France, W9 pour l’autre demi finale

Vous pourrez suivre le match Belgique-France le jeudi sept octobre prochain sur TF1 et la rencontre Italie-Espagne le Mercredi 6 octobre prochain à 20h45 sera diffusée sur TFX (Canal 11).

Le match pour la troisième place et la finale seront pour leur part retransmis par W9.

Et les championnats nationaux ?

La Liga espagnole sera pour sa part diffusée par beIN SPORTS en intégralité pour durant les saisons 2021 à 2023.

La Premier League anglaise quant à elle est co-diffusée par Canal+ et RMC Sport.

Les amateurs de footbal portugais pourront retrouver la Ligua NOS en exclusivité sur RMC Sport.

La Bundesliga allemande peut être suivie en exclusivité sur beIN SPORTS, tout comme la Série A italienne.