Netflix rachète son premier studio de jeux vidéo

Netflix ne cache plus son attrait grandissant pour le monde des jeux vidéo. En effet, le géant de la SVOD vient d’acquérir son premier studio de développement.

Le Studio Night School, notamment connu pour ses jeux narratifs tels que Oxenfree, annonce son acquisition par Netflix. D’ailleurs le vice-président de Night School, Sean Krankel se réjouit de ce rachat. “L’engagement de Night School envers l’excellence artistique et ses antécédents éprouvés en font des partenaires inestimables alors que nous développons ensemble les capacités créatives et la bibliothèque de jeux Netflix”.

Il est bon de noter que la plateforme SVOD américaine prévoit d’ajouter “des jeux exclusifs conçus pour tous les types de joueurs et tous les niveaux de jeu” inclus sans surcoût dans l’abonnement. Publicité et achats intégrés ne seront pas non plus de la partie.

Cette annonce est faite quelques heures après le lancement de trois nouveaux jeux mobiles estampillés Netflix en Pologne, Italie et Espagne. Aucune date n’a été annoncée concernant la France et l’accès aux jeux mobiles, mais cela ne devrait visiblement plus tarder.

Pour rappel, Netflix s’est déjà lancé depuis quelques années dans la narration interactive avec notamment des programmes pour enfant. Et c’est ensuite lancé sur un format plutôt destiné aux adultes avec l’épisode “Bandersnatch” de “Black Mirror”.

Source : TechCrunch