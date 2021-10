Insolite : en guerre contre le porno, un homme menace les opérateurs

En croisade comme les contenus immoraux tels que les insultes et la pornographie, un homme voulait faire exploser des bombes devant deux boutiques. Et ça n’était qu’un début si les opérateurs ne répondaient pas à ses requêtes.

“Toutes les télécommunications avec du contenu immoral doivent être arrêtées”, réclamait un homme de 75 ans prénommé Allen et récemment arrêté par les forces de l’ordre. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour tentative de destruction de bâtiments et d’extorsion.

Dans sa croisade contre les contenus immoraux tels que la pornographie, le retraité avait déposé deux bombes artisanales contenant des pièces métalliques pour provoquer un maximum de dégâts, devant une boutique de Verizon à Cheboygan, dans le Michigan, et devant une autre de AT&T à Sault-Sainte-Marie, dans le Michigan. Il a été formellement identifié grâce aux vidéos de surveillance des magasins.

Mais ça n’est pas tout puisque l’homme s’était adressé aux différents opérateurs télécoms américains dans une lettre dactylographiée laissée dans un sac plastique non loin d’un pylône de téléphonie mobile. Dans sa missive, il revendiquait une équipe de 30 personnes prêtes à voyager dans le pays et à passer à l’action si rien n’était entrepris par les opérateurs. Les telcos avaient 6 mois pour développer un logiciel. La lettre invitait également à ne pas tenter d’arrêter l’un des membres et à verser 5 millions de dollars à une organisation – en fait fictive, comme avoué au FBI.

Source : Fredzone