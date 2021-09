MyCanal va lancer une nouvelle fonctionnalité sur Apple TV

La populaire plateforme de Canal+ cherche des bêta-testeurs.

“Une nouvelle fonctionnalité sur le Live de myCANAL pour Apple TV est prévue dans les jours à venir”, annonce aujourd’hui la filiale de Vivendi. Si pour l’heure le mystère reste total, la plateforme souhaite la faire tester afin d’avoir des retours sur le sujet. “Si vous êtes intéressés, il suffit de répondre à ce questionnaire très rapide. 3 questions seulement ! Votre modèle d’Apple TV, votre compte iTunes et votre identifiant myCANAL !”, précise le site de l’assistance Canal.

Pour rappel, l’Apple TV 4K est accessible aux nouveaux abonnés Freboox Pop et Delta mais aussi autres en multi-vi, à 96€ au lieu de 199€, soit 2€/mois pendant 48 mois.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.