WhatsApp : il se pourrait que des modérateurs lisent vos conversations

WhatsApp indique mettre un point d’honneur à la confidentialité, mais un récent rapport le contredit.

Ce n’est plus un secret, Facebook clame haut et fort que sa messagerie instantanée est sécurisée notamment grâce au chiffrement de bout en bout comme l’indique son site officiel : “Certains de vos moments les plus personnels sont partagés sur WhatsApp, c’est pourquoi nous avons développé le chiffrement de bout en bout dans les dernières versions de notre application. Lorsqu’ils sont chiffrés de bout en bout, vos messages et appels sont protégés afin que seul(e)s vous et la personne avec qui vous communiquez puissiez les lire ou les entendre. Il n’y a personne entre vous, pas même WhatsApp.”

Un rapport publié par ProPublica vient bousculer les affirmations de WhatsApp. En effet il semblerait que des modérateurs aient accès aux messages échangés sur le service de messagerie. Ils seraient plus d’un millier, éparpillés dans le monde à avoir comme mission d’analyser des millions de messages transitant sur le service. Celle-ci a pour but premier d’examiner les messages ainsi que les photos et vidéos signalés par les utilisateurs ou l’IA afin de prévenir la pornographie ou le terrorisme. Ces derniers ont également la possibilité de bannir des comptes d’utilisateurs ou de les passer “sous surveillance” en fonction du contenu partagé. Lorsqu’un contenu signalé est contrôlé par un modérateur, il n’a accès qu’aux 5 derniers messages envoyés.

Source : Presse Citron