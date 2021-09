Le saviez-vous ? Les abonnés au forfait à 19,99€ de Free Mobile bénéficient de 150 Go de data même sans 5G

En décembre dernier, l’opérateur de Xavier Niel a lancé sa 5G et avec elle, une nouvelle enveloppe de donnée pour son forfait emblématique à 19,99/mois.

Qui y a droit ? Depuis le 14 décembre dernier et le lancement de l’opérateur de Xavier Niel dans l’aventure de la 5G, le forfait Free affiche 150 go disponibles en “5G et 4G+” pour les abonnés ayant opté pour ce forfait sans avantage Freebox.

Cependant, lors du lancement de cette nouvelle formule, un flou persistait : cette enveloppe revue à la hausse était elle uniquement réservée aux abonnés ayant activé l’option 5G et avec un smartphone compatible ? Free nous a depuis fait savoir que non, tous les abonnés ayant souscrit le forfait à 19,99€ ont bel et bien accès à 150 Go de data sur leur forfait, même sans avoir accès à la nouvelle génération de téléphonie mobile. Aucune manipulation à réaliser pour en bénéficier.

A noter évidemment que pour les abonnés Freebox, la question ne se pose pas : ces derniers peuvent lier jusqu’à quatre forfaits à leur offre fixe afin de bénéficier de la 4G ou la 5G illimitée pour 15.99€, et même 9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop.