Free : l’application officielle Freebox Files se met à jour à son tour sur iOS

Après Android, Freebox Files se dote d’une nouvelle version en bêta sur iOS.

Un été riche en nouveautés, Free propose depuis juillet un accès anticipé sur Android via le Google Play Store ainsi que via Testflight sur iOS, à sa nouvelle application nommée “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Dans une nouvelle version estampillée 1.1.1 disponible sur l’OS d’Apple, l’opérateur apporte deux nouveautés. La première concerne le lecteur vidéo, l’état de chargement de la vidéo est maintenant affiché, et de nombreuses corrections ont été effectuées. Par ailleurs, le bouton pour passer en mode sélection a été revu pour être plus clair.

Pour rappel, Free a a lancé la semaine dernière une nouvelle mise à jour de Freebox Files sur Android avec une fonctionnalité très utile pour les abonnés Delta et toujours absente sur iOS, à savoir la possibilité de créer et gérer un RAID. D’autres améliorations ont été apportées comme la possibilité de choisir l’ordre d’affichage de vos fichiers et dossiers, l’importation de plusieurs fichiers à la fois, ainsi que des fichiers volumineux. Découvrez notre tutoriel de Freebox Files.