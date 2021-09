La dématérialisation des tickets de métro à Paris progresse

Fini les carnets de tickets, place au numérique (ou presque) !

Le chantier de la dématérialisation avance dans la capitale. La disparition du ticket t+ permettant de prendre les RER, métros, bus et trams franciliens est dans les cartons depuis 2019 et si il reste encore du chemin, Île-De-France Mobilités annonce un nouveau cap franchi en ce sens.

A partir du mois d’octobre 2021, il ne sera en effet plus possible de se procurer de carnets de tickets t+. Que les adeptes du ticket en carton se rassurent, il sera toujours possible de se les procurer à l’unité, mais pour un nombre plus important de titres de transports, il faudra passer par le numérique.

Plusieurs solutions sont mises en place : pour les bus il est par exemple possible d’opter pour le ticket SMS, nouvelle solution lancée au début de la crise sanitaire. Le principe est simple : envoyez un SMS à un numéro dédié et vous recevrez un message faisant office de titre de transport pour une heure. A noter cependant que cette solution ne fonctionne que chez les 4 opérateurs principaux (Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom), mais n’est pas disponible pour les abonnés aux MVNO.

Ces tickets peuvent également être remplacés par… votre smartphone. Depuis presque deux ans, il est en effet possible d’utiliser votre compagnon de poche comme support de votre titre de transport. Une application est disponible sur votre store et permet ainsi à un smartphone compatible NFC de valider votre déplacement, simplement en passant le dos de votre appareil sur l’une des bornes, tant pour un ticket t+ classique que pour votre Pass Navigo. A noter cependant, cette fonctionnalité est encore attendue sur iPhone.

Source : Frandroid