Abonnés Freebox : comment assurer votre Apple TV 4K contre tout accident

Comment s’assurer que votre Apple TV 4K est protégée contre la casse ?

En optant pour l’Apple TV 4K dans votre offre Freebox, vous en devenez le propriétaire. Ainsi, malgré son prix cassé, vous pouvez chercher à éviter de devoir en racheter une à la moindre maladresse. Pour éviter ce cas de figure, il est ainsi possible de souscrire à AppleCare+, l’assurance proposée par Apple pour tous ses produits.

Valable trois ans, cette assurance coûte 29€ et peut être souscrite jusqu’a 60 jours après l’achat de votre décodeur, à condition que celui-ci soit neuf. Pour cela, il suffit de se rendre directement sur ce site web ou de contacter le 0805 40 003, avec une preuve d’achat. Dans les deux cas, il faudra cependant vous munir de vos identifiants Apple. Si vous passez par le site web, il suffit donc de saisir vos identifiants, puis de choisir votre offre (ici AppleCare+ pour Apple TV) puis de régler la note. A noter, le contrat est actif dès le moment où l’achat est réalisé.

Que propose AppleCare+ ?

Cette assurance inclus jusqu’à trois ans d’assistance technique assurée par les experts d’Apple mais surtout une garantie matérielle. Cette dernière vous permettra de faire appel au géant américain pour qu’il répare ou remplace votre Apple TV, avec une certaine limite. En effet, seuls deux incidents relevant de dommages accidentels sont acceptés par an (non cumulables), et en cas de casse, une franchise sera de mise, à hauteur de 15€ par incident. En cas de dysfonctionnement indépendant de votre volonté, il n’y aura aucun frais à payer. A noter cependant : la télécommande fournie par Free n’est pas prise en compte par cette assurance.

Du point de vue de l’assistance, AppleCare+ vous promet un accès prioritaires aux experts d’Apple, qui facilitera ainsi votre prise en charge en cas de problèmes, mais aussi un service de remplacement express et des possibilité de réparer votre appareil dans des boutiques physiques s’il s’en trouve à proximité. Les conseillers Apple seront également en mesure de vous aider sur plusieurs mainupulations, comme la configuration de l’Apple TV, sa connexion au Wi-Fi ou à iCloud ou encore des problèmes rencontrés sur différents logiciels et applications présents sur le boîtier.