Cdiscount Mobile propose un forfait 100 Go avec un smartphone iPhone XR offert

Si vous cherchez un forfait blindé en data pour l’Internet mobile et incluant un iPhone pas trop vieux, Cdiscount Mobile a une offre qui pourrait vous intéresser. Le smartphone est en effet offert.

Jusqu’à ce soir, Cdiscount Mobile commercialise un forfait à 19,99 euros par mois avec les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data depuis la France et 23 Go de data depuis l’UE et les DOM. Pas de 5G en revanche, mais uniquement de la 4G pour la partie data mobile. En contrepartie d’un engagement de 24 mois, un smartphone iPhone XR 64 Go reconditionné très bon état est offert. Notez qu’il faut prévoir 10 euros payables au moment de la commande pour la carte SIM triple découpe.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.