Une chaîne jeunesse offerte dès maintenant et tout le mois de septembre sur Freebox TV

La chaîne Toonami offerte aux abonnés Freebox

Nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, et c’est désormais effectif, une chaîne jeunesse est offerte à tous les abonnés Freebox à compter d’aujourd’hui et durant tout le mois de septembre. Il s’agit de Toonami, disponible sur le canal 82 de Freebox.

Editée par le groupe Turner, Toonami, c’est la chaîne des super-héros pour les enfants de 8 à 12 ans et à tous les fans de super-pouvoirs avec des séries animées et des films d’animation pour un programme 100% action. Les téléspectateurs profitent ainsi tous les jours des meilleures séries DC Comics avec X Men, Batman, Superman, La Ligue des Justiciers, Green Lantern, Teen Titans et aussi Ben 10 ou Thundercats. Grâce à la case « Toonami Movies », c’est en famille que l’on découvre les longs-métrages animés consacrés aux super-héros. La chaîne précise que « la programmation est très axée sur les super-héros, mais l’animation japonaise n’est pas non plus oubliée »

A noter que cette chaîne proposée au tarif de 0,99€/mois, est inclus pour les abonnés Freebox avec TV by Canal.