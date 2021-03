Application RATP : vous pouvez désormais payer votre pass Navigo sur iPhone, mais…

… toujours pas d’utilisation du smartphone en tant que titre de transport.

Après les smartphones Android , l’application RATP permet désormais aux détenteurs d’iPhone d’acheter directement leurs titres de transport ou de recharger leurs pass sur mobile. Cependant, il n’est toujours pas possible d’utiliser votre smartphone comme titre.

Tout est dorénavant centralisé et il n’est plus nécessaire de passer par diverses applications pour payer vos tickets de métro. La gestion de ces titres de transport est désormais possible directement depuis l’application du réseau RATP sur iOS. A noter que depuis le début de l’année, les détenteurs de smartphones de la Pomme peuvent également recharger leur pass en NFC, via l’application IDF Mobilités.

Cette possibilité arrivant un après son intégration à Android a été retardée pour des raisons de protocole et de sécurité des données, chère à la firme américaine. En procédant à la mise à jour, une icône “Titres” (avec un logo en forme de ticket de métro) va apparaître. Celle-ci permet ainsi de recharger votre pass Navigo Forfait (Journée, semaine, mois), de payer vos tickets t+ ou tickets OrlyBus et RoissyBus sur le pass Navigo easy, le tout directement depuis chez vous.

Cependant, l’application ne permet toujours pas d’utiliser son smartphone comme ticket via la technologie NFC. Elle est encore attendue par les franciliens équipés d’iPhone et si son intégration était prévue, le moyen utilisé reste flou. Encore un peu de patience. A noter que d’autres solutions existent, notamment pour les réseaux de bus, avec le ticket SMS, remplaçant l’éternel bout de papier.

Source : Frandroid