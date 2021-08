Orange augmente gratuitement de 60% la data de certains abonnés mobiles

Une bonne nouvelle pour les abonnés au forfait 80 Go d’Orange.

On dit merci qui ? « Nous faisons évoluer votre forfait mobile mobile 80 Go à 130 Go », tel est le SMS envoyé depuis une dizaine de jour par l’opérateur historique aux abonnés mobile concernés. Ces derniers bénéficient de cette évolution “sans changement de prix et sans réengagement”, précise t-il. Cet enrichissement tombe à point nommé pour la rentrée. Pour rappel, ce forfait est proposé à 29,99€/mois la première année puis 44,99€/mois avec un engagement d’un an.