Firefox : le protocole HTTPS utilisé par défaut en navigation privée

Mozilla a déployé Firefox 91 . Ce dernier apporte de nouvelles fonctionnalités notamment concernant la protection de la vie privée.

Désormais, lors de vos navigations en mode privé, le protocole HTTPS sera automatiquement établi lors de vos visites de n’importe quel site web dans la mesure du possible. Pour rappel, deux protocoles existent. Le plus ancien est le protocole HTTP utilisé au commencement du web, ce dernier ne protège pas les données et les transfère en texte clair. Au contraire, le protocole HTTPS offre confidentialité et sécurité afin de créer des connexions sécurisées et cryptées entres navigateurs et les sites web qui le prennent en charge.

Son utilisation s’est fortement répandue ses dernières années et la plus grande partie des sites web le prennent en charge de façon facultative bien qu’il reste de nombreux sites ne l’utilisant pas par défaut. Pour faire face à cela, le mode navigation privée de Firefox fera en sorte de connecter automatiquement en HTTPS. Comment cela fonctionne ?

Désormais, lorsque vous cliquerez sur une URL non sécurisé, Firefox tentera d’abord d’établir une connexion HTTPS avec le site web . Si le site web ne prend pas en charge, une connexion sur le protocole HTTP sera faite. Voici un schéma explicatif :

Mozilla précise : « cette nouvelle politique HTTPS par défaut dans Firefox Private Browsing Windows n’est pas directement appliquée au chargement des composants de la page tels que les images, les styles ou les scripts dans le site Web que vous visitez ; elle garantit uniquement que la page elle-même est chargée en toute sécurité si possible. Cependant, le chargement d’une page via HTTPS entraînera, dans la majorité des cas, également le chargement de ces composants sur la page via HTTPS » et prévoit d’étendre le HTTPS par défaut au-delà de la navigation privée dans les mois à venir.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il suffit de mettre à jour le navigateur vers la version 91 et d’ouvrir une fenêtre de navigation privée.

Source : Mozilla