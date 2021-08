Free propose son propre service gratuit de réduction d’URL

Votre URL est trop longue, Free vous permet de la raccourcir.

En complément de Free Transfert, son nouveau service gratuit d’envoi de fichiers, Free permet aussi à d’accéder à son propre outil de réducteur d’URL. Baptisé Jivaro, ce dernier a pour objectif de raccourcir au maximum des adresses web pouvant être parfois trop longues surtout lorsqu’elles sont publiées sur les réseaux sociaux ou encore intégrées dans un article de blog par exemple.

Le saviez-vous ? Free dispose de son propre service de réduction d'urls !https://t.co/RKdpDJQwZ3 pic.twitter.com/O9lfeSBX3r — Tiino-X83 (@TiinoX83) August 29, 2021

Pour l’utiliser, rien de plus simple, il suffit d’entrer l’URL à raccourcir puis de cliquer sur réduire, et le tour est joué. Idéal pour le partage de liens au quotidien et parfaitement fonctionnel, cet outil n’a pour l’heure jamais été mis en avant par l’opérateur. Nouveau ou pas, il a le mérite d’exister.