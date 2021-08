Freebox : OCS lance une promo pour la rentrée

L’abonnement à OCS passe à 5,99€/mois au lieu de 11,99€ le premier mois.

Proche d’un nouveau tournant avec une possible disparition de ses chaînes linéaires, le service cinéma et séries OCS d’Orange lance une nouvelle promo pour la rentrée. Jusqu’au 5 septembre prochain, son abonnement TV , Android Tv, Apple TV, Air Play, Smart TV Samsung, Smart TV LG et XboxOne mais aussi mobile, tablette et ordinateur passe à 5,99€/mois le premier mois puis à compter du 2ème mois, le tarif standard, soit actuellement 11.99€/mois, le tout sans engagement. Selon nos constatations, cette offre est proposée via Freebox TV sur les players Pop et mini 4K.

Cette promotion est réservée aux personnes n’étant pas abonnées à OCS et limitée aux 5 000 premières souscriptions.