Free revoit son forfait Série Free pour une offre moins chère avec plus de data

L’offre intermédiaire de Free gagne des gigas et son prix réduit pour la rentrée.

Moins cher et plus fourni. Après avoir augmenté son volume de données en août moyennant une hausse de prix, Free Mobile booste à nouveau son offre intermédiaire mais en diminue le prix de deux euros. Jusqu’au 7 septembre prochain, le forfait passe ainsi de 10.99€/mois à 8.99€/mois pour 90 Go de data contre 80 Go précédemment. L’offre inclut également 10 Go de data utilisables à l’étranger la première année contre 8 Go auparavant.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

Et chez les rivaux ?

A titre de comparaison, Sosh propose un forfait 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€. Red by SFR ne se laisse pas faire et affiche des offres 80 Go à 10€, 100 Go à 12€ et 200 Go à 15€. Enfin, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 80 Go à 9,99€/mois, 100 Go à 11,99€/mois et 200 Go à 14,99€/mois.