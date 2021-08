Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour la hausse des prix de Netflix et annonce quand elle aura lieu

Comme promis, l’opérateur prévient ses abonnés Freebox Delta et One de la hausse de tarif de leur option Netflix, avec un délai pour ajuster votre formule si nécessaire

Le géant de la SVOD a revu ses prix à la hausse la semaine dernière et pour les détenteurs de Freebox Delta ou One ayant choisi une formule standard ou Premium, l’augmentation sera effective le 1er octobre prochain.

Les abonnés concernés commencent à recevoir un mail de leur opérateur pour les informer de l’évolution des tarifs. Pour rappel, les abonnés étant resté sur l’offre Essentiel incluse dans leurs offres ne verront aucun changement malgré la hausse de 1€ appliquée par Netflix, cependant, ceux ayant opté pour la formule Standard donnant accès à la HD et à 2 écrans en simultanés verront dès le 1er octobre prochain leur option facturée à 5.50€/mois au lieu de 4€. Pour les abonnés Premium (4 écrans et 4K), l’offre passe à 10€/mois facturés au lieu de 8€.

L’opérateur rappelle également que ces abonnés en question ont à tout moment l’occasion de revenir à la versions sans frais de Netflix incluse dans leur offre, soit la formule essentielle avec SD et un seul écran disponible depuis leur espace abonné. Les abonnés ayant souscrit à l’option ou au service de SVOD via d’autres moyens auront pour leur part “quelques semaines de répit” d’après le journal du Net et devraient également recevoir un email pour les prévenir de la hausse.

Merci à @eBouguy