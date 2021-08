Chargeur universel : l’Union Européenne prépare une nouvelle offensive contre Apple en septembre

L’UE veut toujours imposer une connectique universelle pour la recharge de smartphone, peu importe la position d’Apple.

Le projet date, mais l’Europe continue sa lutte pour généraliser un seul standard de charge. Le projet tend vers la généralisation du standard USB-C, et d’après une source proche du dossier, l’UE s’apprêterait à proposer dès le mois de septembre, un cadre législatif pour permettre l’instauration d’un standard universel.

Si les détails sont encore inconnus, rappelons que la première initiative de l’UE passait par une adoption d’un nouveau standard de la part des marques elle même. Un commun accord pour éviter ce type de solution justement. Cependant, Apple s’est toujours prononcé contre cette initiative, dans le but de protéger sont port Lightning propriétaire, arguant que standardiser la charge “tuerait l’innovation technologique”.

Il reste à voir si ce cadre juridique plus strict sera voté et appliqué et quelle forme il prendra. Apple ne risque pas de se laisser faire.

Source : Yahoo!Finance via Frandroid