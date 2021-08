Disney+ continue sur sa lancée pour le recrutement d’abonnés alors que Netflix ralentit

Après avoir franchi la barre des 100 millions d’abonnés en a peine un an, l’ascension de Disney+ n’est plus à prouver, et continue.

Inarrêtable, Disney+ n’a pas l’intention de lever le pied. Durant le second trimestre, la plateforme de SVOD pourtant lancée en fin 2019 annonce avoir engrangé 12.4 millions d’abonnés pour atteindre un total de 116 millions. Un chiffre qui dépasse les attentes des analystes financier.

Il semble donc qu’à l’international, la hausse de tarif dans certains pays dont la France n’a pas ralenti l’avancée inexorable de la plateforme. Cette dernière est portée par le succès de séries originales faisant corps avec les licences cultes du cinéma, notamment les diverses séries Marvel : Wandavision, Falcon et le soldat de l’hiver ou encore Loki… Mais pas seulement.

En effet, on découvre également sur Disney+ des productions initialement prévue pour le grand écran, comme Raya et le dernier dragon ou encore Luca, derniers arrivants de Disney et Pixar. Les performances de la plateforme sont assez impressionnantes, surtout comparées à celles de Netflix qui n’a recruté “que” 5.5 millions d’abonnés début 2021.

” Nous sommes extrêmement satisfaits du succès continu de notre portefeuille de services de streaming. Disney+, ESPN+ et Hulu ont enregistré des résultats incroyables avec respectivement 116 millions, 14,9 millions et 42,8 millions d’abonnés, pour un total de près de 174 millions d’abonnements “, déclare Bob Chapek, le patron du groupe américain.

Source : via Les Numériques