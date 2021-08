Le saviez-vous : Free propose une box particulière à certains abonnés

“Ne surfez plus au ralenti avec la Box 4G+” commercialisée par Free. Mais peu de Français sont aujourd’hui éligibles.

On l’a déjà oublié. Afin de se conformer à une obligation de proposer une offre 4G fixe seule, Free a lancé il y a près de 2ans une box 4G+, développée par Huawei, une offre sans engagement à 29,99€/mois, satisfait ou remboursé.

Dans le détail, cette offre dédiée aux zones rurales donne accès à Internet via le réseau 4G+ de Free pour une enveloppe data de 250 Go par mois et un débit descendant pouvant aller jusqu’à 320 Mbit/s. Il s’agissait ainsi de “la box 4G la plus rapide du marché selon Free“ avec la possibilité de connecter jusqu’à 64 appareils. La carte SIM est déjà activée et pré insérée dans l’équipement, de quoi profiter de la 4G+ de Free Mobile dont le réseau ne cesse de s’améliorer. Ce dernier est donc accessible au domicile des abonnés éligibles dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès internet limité. L’opérateur de Xavier Niel couvre actuellement près de 99% de la population en 4G. Les frais de mise en service s’élèvent à 19€. En ce qui concerne les frais de résiliation, il faudra compter 29€. Selon notre comparatif des box 4G, Free arrive en tête sur les débits et le prix.

A noter que vous pouvez profiter de 30 jours d’essai. Durant ce délai, si l’offre Box 4G+ ne vous convient pas, il suffit de résilier. Free vous rembourse les frais. Côté caractéristiques techniques, le WiFi AC 1300 est intégré au routeur. Cette technologie permet un débit performant (bandes de fréquence de 5 GHz) et une portée étendue (bandes de fréquence de 2,4 GHz).

Caractéristiques techniques de la Box 4G+ de Free

Huawei B715-23c – Routeur 4G+

Routeur 4G (Cat 9) LTE B715-32c

Débit

4G LTE jusqu’à 320 mégabit/s en download et 50 en upload

Fréquences

4G LTE 700/800/1800/2100/2600 MHz

250 Go d’internet par mois, ensuite débit réduit

250m de portée

Jusqu’à 64 appareils en simultané donc 32 via la bande 2.4 GHz et 32 via la bande 5 GHz.