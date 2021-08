Free Ligue 1, vers un lancement en Outre-mer

Free Ligue 1 Uber Eats va déposer bagages dans 8 territoires d’outre-mer.

Une nouvelle interface, des commentaires enflammés sur tous les extraits en quasi-direct, des fonctionnalités abouties, de nouveaux contenus et une première journée de Ligue 1 passée sans accrocs, le service Free Ligue 1 Uber Eats est aujourd’hui armé pour séduire dans l’hexagone avec un objectif annoncé d’1 million d’utilisateurs au cours de cette saison 2021-2022. S’il pourra aussi surfer sur l’arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, l’opérateur compte viser également les fans de foot en Outre-mer.

Selon notre correspondant à La Réunion, en lançant l’application sur Android, un message informe de la disponibilité à venir de l’application sur l’île. S’agissant d’iOS, il est d’ores et déjà possible d’entrer son numéro de téléphone mais l’inscription n’aboutit pas. De quoi avoir un aperçu des territoires concernés, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Un lancement semble donc bel et bien prévu. Mais si Free Mobile n’a pas encore lancé ses offres dans la plupart d’entre eux.

Pour rappel, Free prévoit de monétiser son service dès le 16 septembre à destination des non abonnés Free via la mise en place d’un abonnement à 3,99€/mois sans engagement uniquement sur la partie extraits en quasi-directs, les contenus originaux resteront gratuits.