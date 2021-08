Free Réunion lance une nouvelle campagne publicitaire pour son forfait mobile

Free Réunion relooke sa campagne publicitaire.

Le service marketing a l’air d’être de retour chez Free Réunion. Après avoir fait revivre sa page officielle sur Facebook grâce à des publications régulières sur le déploiement de son réseau, l’opérateur de Xavier Niel redonne un coup de jeune à son affichage publicitaire urbain.

Depuis ce matin, une campagne publicitaire de Free est visible sur l’ensemble de l’île, cette nouvelle campagne reprend les codes de Free, en métropole, via son coté rond qui peut faire penser à la Freebox Pop mais également la police d’écriture utilisée coté Free Mobile France.

Dans les petits caractères de cette nouvelle pub, on remarque que Free Réunion propose désormais “25 Go en 4G en voyage”. On imagine que cela concerne les Freenautes Réunionnais se rendant dans un pays de l’Union Européenne avec leurs forfait à 9€99. Du coté du site mobile.free.re cette information n’est pour l’instant pas à jour, nous avons contacter Free pour en savoir plus.