Le saviez-vous ? Free Mobile permet d’identifier facilement les bons élèves parmi les smartphones de sa boutique

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Free Mobile donne la possibilité de repérer les bons élèves en matière d’exposition aux ondes ou de réparabilité parmi les smartphones disponibles dans sa boutique en ligne.

Prix, marque, gabarit, performances et compatibilité avec la 5G lancée fin 2020 en France font partie des critères dans le choix d’un smartphone, mais il y en a d’autres. Parmi eux, les valeurs DAS (Débit d’Absorption Spécifique), soit le niveau d’exposition aux ondes lors de l’utilisation de l’appareil, et la facilité de réparation de l’appareil. Et justement, Free indique ces deux données dans les fiches produit de sa boutique.

Un coup d’œil suffit

Pas besoin de chercher bien loin puisque ces deux données se retrouvent au même endroit, juste en dessous des visuels. Ci-dessus, un exemple avec le TCL 20 SE, dont les DAS tête, tronc et membres atteignent respectivement 0,81, 1,43 et 3,12 W/kg, soit en dessous des 2, 2 et 4 W/kg en vigueur.

Son indice de réparabilité est annoncé à 6,4/10. Entrée en vigueur le 1er janvier, cette note repose sur plusieurs critères incluant la disponibilité de la documentation, la démontabilité, la disponibilité des pièces détachées et le prix des pièces détachées.

Puis un exemple avec le Samsung Galaxy A12 dont les DAS tête, tronc et membres atteignent respectivement 0,673, 1,377 et 2 W/kg. La note de réparabilité s’affiche cette fois-ci à 8,2/10.

Pas pour tous

Certains mobiles de la boutique n’ont pas droit à toutes ces informations. Exemple : le Xiaomi Redmi 9T fraîchement arrivé dans la boutique. Ce n’est a priori qu’une question de temps, sachant que l’indice apparaît pour les autres modèles de la marque disponibles chez Free.