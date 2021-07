Free Mobile : un smartphone Xiaomi pour les petits budgets débarque dans la boutique en ligne

Free s’adresse aux petits budgets avec un nouveau smartphone sous la barre des 200 euros.

Un nouveau smartphone à petit prix rejoint la boutique en ligne de Free Mobile. Il s’agit du Redmi 9T, dont Xiaomi nous avait d’ailleurs confirmé l’arrivée. Ce smartphone d’entrée de gamme est affiché à 169 euros au comptant dans sa configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La récente formule Free Flex permet par ailleurs de l’obtenir pour 4,99 euros par mois.

Au niveau des caractéristiques techniques, le Xiaomi Redmi 9T propose un chipset Qualcomm Snapdragon 662, un écran IPS 6,53 pouces Full HD+ avec une encoche goutte d’eau, un double haut-parleur stéréo, une prise casque, un stockage extensible (slot MicroSD dédié), un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + macro + portrait) et un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant. Il dispose aussi d’une batterie 6 000 mAh rechargeable en 18 Watts (bloc 22,5 Watts inclus dans la boîte) et d’un capteur d’empreintes latéral. Pas de 5G pour lui pour la compatibilité réseau, puisqu’il se limite à la 4G.