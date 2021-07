La Fondation Free met en lumière une autre association qu’elle soutient

La Fondation Free finance plusieurs projets autour du Numérique. À travers une vidéo, découvrez l’association Art’Sign et son projet pour accompagner les élèves sourds signants.



En début de mois, la Fondation Free a présenté les 7 projets numériques qu’elle va financer sur plus de 200 dossiers soumis. Parmi eux, celui d’Art’Sign qui facile l’accès à l’éducation par le Numérique grâce à des contenus pédagogiques. Se présentant à la fois comme une association culturelle et une association d’art, elle fait la promotion de la langue des signes et du français, mais accompagne également plus de 5 000 élèves sourds signants dans leur apprentissage grâce à des professionnels sourds (éducateurs et enseignants).

Comme elle l’a fait avec Cartable Numérique et Aïda, la Fondation Free met en lumière l’association Art’Sign et son projet dans le cadre d’une vidéo. Le financement servira ainsi à créer des fiches pédagogiques au mois d’août.