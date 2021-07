Smartphones : Huawei renouvelle son haut de gamme, ZTE passe la seconde

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : deux nouveaux haut de gamme chez Huawei, un modèle robuste chez Nokia, un second modèle avec caméra selfies sous la dalle chez ZTE et une nouvelle famille chez Motorola.



Avec un peu de retard, mais bien là. Huawei a présenté ses nouveaux flagships, les dénommés P50 et P50 Pro. Le Huawei P50 propose un écran OLED 6,5 pouces 90 Hz, un triple capteur 50 + 12 + 13 Mégapixels et une batterie 4 100 mAh rechargeable en 66 Watts via le filaire. Le Huawei P50 Pro permet de passer à un écran OLED 6,6 pouces 120 Hz et à un quadruple capteur photo 50 + 64 + 13 + 40 Mégapixels, mais aussi à une batterie 4 360 mAh rechargeable en 66 Watts via le filaire ou en 50 Watts via le sans-fil. Le fabricant a parlé des plates-formes Kirin 9000 et Snapdragon 888 (mais sans la 5G), mais aussi d’une certification IP68 et d’une interface HarmonyOS 2. Pas d’information pour l’instant concernant la distribution à l’international.

Costaud. HMD Global a en effet dévoilé un Nokia XR20 voulu robuste avec sa résistance à l’eau, à la poussière, aux chutes et aux chocs garantie par des certifications IP68 et MIL-STD-810H. Il propose en outre un chipset Snapdragon 480 annonçant la compatibilité 5G, un écran IPS 6,6 pouces FHD+, un double capteur photo 48 + 13 Mégapixels, une batterie 4 630 mAh et une charge s’effectuant en 18 Watts via le filaire ou en 15 Watts via le sans-fil. Le Nokia XR20 a été annoncé à 569 euros.

On passe la seconde. ZTE a annoncé le Axon 30 5G profitant d’une nouvelle génération de caméra selfies sous l’écran, avec des améliorations pour la rendre plus discrète et plus efficace à la fois. À côté de cela, c’est un smartphone Snapdragon 870 qui offre un écran OLED 120 Hz, un quadruple capteur photo 64 + 8 + 5 + 2 Mégapixels et une batterie 4 200 mAh supportant la charge en 55 Watts. Pas d’info pour l’instant à propos du marché européen.

Quant à Motorola, il a dévoilé sa toute nouvelle famille Edge avec des Edge 20 Lite, Edge 20 et Edge 20 Pro à 349,99, 499,99 et 699,99 euros. Le premier mise sur un chipset Dimensity 720, un écran OLED 6,7 pouces 90 Hz et une batterie 5 000 mAh, le second sur un chipset Dimensity 720, un écran OLED 6,7 pouces 144 Hz, une batterie 4 000 mAh et une finesse de 6,99 millimètres, le troisième sur un chipset Dimensity Snapdragon 870, un écran OLED 6,7 pouces 144 Hz et une batterie 4 500 mAh. Tous les trois embarquent un capteur photo principal 108 Mégapixels avec plus ou moins de modules additionnels et profitent d’une charge en 30 Watts.