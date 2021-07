Choc des smartphones dans la boutique Free Mobile : Oppo A54 5G ou Samsung Galaxy A22 5G ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A54 5G et Samsung Galaxy A22 5G, affichés à 259 euros. Le second vient tout juste d’arriver dans la boutique.

L’écran : Oppo

Dalle IPS, diagonale d’environ 6,5 pouces, définition Full HD+ et taux de rafraîchissement 90 Hz pour les deux, mais un poinçon plus discret pour l’Oppo A54 5G.

Notre classement :

Oppo A54 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A22 5G (6,6 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung

Processeur octa-core avec 4 Go de RAM pour les deux, mais un processeur légèrement plus véloce pour le Samsung Galaxy A22 5G. Dans les deux cas, on a une plate-forme assurant une compatibilité réseau 5G.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo

Les deux smartphones embarquent un capteur principal de 48 Mégapixels. Par rapport au Samsung, l’Oppo propose un peu plus de définition pour l’ultra grand-angle et pour les selfies. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 2 Mégapixels n’apportant pas grand-chose en termes d’expérience utilisateur.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

Les deux smartphones profitent d’une batterie 5 000 mAh annonciatrice d’une belle autonomie. Le Samsung Galaxy A22 5G supporte toutefois une charge un peu plus performante que son rival. Ce n’est pas un luxe avec une telle capacité de batterie.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Samsung Galaxy A22 5G

Les deux smartphones proposent la 5G, l’écran 90 Hz pour plus de fluidité, le capteur 48 Mégapixels et la batterie 5 000 mAh pour une bonne autonomie. Le Samsung va toutefois un peu plus loin au niveau des performances et de la puissance de charge. À cela s’ajoute une capacité de stockage 128 Go, contre 64 Go chez Oppo, soit deux fois plus importante.