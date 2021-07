Smartphones : le Nord toujours plus proche, quand la famille Helio G s’agrandit

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : le lancement toujours plus proche d’un nouveau Nord chez OnePlus et la présentation de deux nouveaux chipsets Helio G chez MediaTek. Apple avait également une petite surprise à prix maxi pour les propriétaires d’iPhone 12.

OnePlus poursuit le teasing en attendant l’annonce de son OnePlus Nord 2 5G programmée le 22 juillet. On savait déjà qu’il profitera du Dimensity 1200-AI, une version customisée du chipset mobile de MediaTek. On a désormais confirmation qu’il aura un écran AMOLED 6,43 pouces 90 Hz. Rendez-vous jeudi prochain pour tous les détails. Notez que nous faisons en sorte de vous en proposer un test dès que possible.

Le #OnePlusNord2 possède un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En plus, avec HDR 10+, vous allez pouvoir profiter de votre contenu préféré dans des couleurs et visuels ultra réalistes. pic.twitter.com/yOA9w3aDdO — OnePlus France (@oneplus_fr) July 12, 2021

De son côté, MediaTek a dévoilé deux nouveaux chipsets mobiles. Il y a tout d’abord un Helio G88 avec un processeur octa-core 2,0 GHz et un support des écrans 90 Hz. Celui-ci gère la photo en 64 Mégapixels. Vient ensuite un Helio G96 avec son processeur octa-core 2,05 GHz, son support des écrans 120 Hz et son support des capteurs photo 108 Mégapixels. Les deux plates-formes sont compatibles 4G.

Introducing 2 NEW chipsets in the #MediaTekHelio G series — MediaTek Helio G96 & MediaTek Helio G88 — to power premium #smartphones with advanced #display and #photography features. https://t.co/RCmJmqMM0B pic.twitter.com/SrKtMsZGha — MediaTek (@MediaTek) July 15, 2021

Quant à Apple, il a dévoilé une batterie externe MagSafe, qui peut également faire office de chargeur sans-fil en étant connectée à une source d’alimentation. Destinée aux iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, elle coûte 109 euros.