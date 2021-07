Bouygues Telecom propose une série spéciale Bbox à 15,99 euros disponible en fibre et en ADSL

Bouygues Telecom dégaine une promotion estivale, une offre Bbox tripleplay au tarif de 15,99 euros durant la première année.

Jusqu’au 15 août 2021, l’opérateur de Martin Bouygues propose en effet une Série spéciale Bbox à 15,99 euros par mois pendant 12 mois, au lieu de 36,99 euros.

Soumise à un engagement d’un an, elle propose des débits fibre optique jusqu’à 300 Mbit/s en envoi (upload) ou jusqu’à 500 Mbit/s en réception (download). Celle-ci inclut aussi un service de téléphonie avec les appels illimités vers les fixes en France et de plus de 110 pays. Elle intègre en outre un service TV avec plus de 180 chaînes et 100 heures d’enregistrement. La location de la box est incluse et la formule inclut un décodeur TV Bbox 4K. Un avantage box + mobile permet enfin d’avoir un forfait mobile 5G dès 10,99 euros par mois.

À noter par ailleurs que la Série spéciale Bbox est également disponible pour les abonnés en ADSL. Au-delà de la première année, l’abonnement est cette fois facturé 33,99 euros par mois.