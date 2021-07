Navigateurs Web : quand Microsoft Edge détrône Mozilla Firefox

Le navigateur de Microsoft a réussi l’exploit de battre Firefox en Amérique et Océanie. Cependant en Europe, Firefox résiste encore.

D’après les chiffres des spécialistes en matière de mesure d’audience StatCounter, le navigateur Microsoft Edge a dépassé Firefox, le navigateur Web de la fondation Mozilla, avec ses 3,4% de parts de marché dans le monde contre 3,29% pour Firefox.

L’étude de StatCounter a été menée entre juin 2020 et juin 2021. Différents supports sont pris en compte pour ces mesures comme les ordinateurs, les smartphones, et les tablettes.

Pour juin 2020, Firefox a réalisé un score de 4,25%, tandis qu’Edge a obtenu 1,11% et 1,7% pour sa version Legacy. Au cours du mois d’avril, Edge et Firefox ont réalisé le même score à savoir environ 3,39%.

Google Chrome pour sa part est bien au-dessus du lot avec 65,27% de parts de marché en juin 2021. Ensuite le navigateur Web Safari d’Apple avec ses 18,34 % et enfin Opéra avec seulement 2,19%.

Dans l’Hexagone, Chrome est toujours en première place avec 59,79% de parts de marché. En seconde position, on retrouve Safari avec 19,48%. Viennent ensuite Firefox avec 7,9% et Edge avec 5,04%. En Europe, le navigateur de la fondation Mozilla avec ses 6,17% surpasse également Edge et ses 4,56% de parts de marché.