Nickelodeon dévoile une montre connectée à destination des enfants

Cette semaine, ViacomCBS a dévoilé une montre connectée a destination des enfants sous la marque Nickelodeon.

Nommée « NickWatch », cette nouvelle montre connectée propose des fonctionnalités de divertissement et de communication. La montre sera vendue avec deux bracelets (un bracelet ludique Nickelodeon et un bracelet plus adulte), ainsi qu’une base de chargement.

L’offre de divertissement sera alimentée par des jeux issus des programmes iconique de Nickelodeon, des filtres photo, des effets sonores réagissant aux différents mouvements. ViacomCBS précise que le contenus sera régulièrement mis à jour.

Côté communication, deux modes seront proposés : les messages et les appels. Les parents auront la possibilité d’envoyer un message depuis leur téléphone et leurs enfants pourront y répondre par des réponses pré-écrites, des messages vocaux, des emojis ou des photos. La « NickWatch » permettra également aux enfants de recevoir et passer des appels, mais uniquement à leurs parents et aux principaux contacts du répertoire de la montre connectée. Les parents auront également la possibilité de créer des groupes de discussion.

Ce dispositif bénéficiera également de la géolocalisation. Les membres de la famille pourront avoir la localisation en temps réel de chacun s’ils téléchargent l’application sur leur smartphone. La localisation sera disponible via GPS, Wi-Fi et connexion cellulaire.

ViacomCBS annonce la disponibilité de la « NickWatch » en 2022. Les points de vente et le prix seront annoncés ultérieurement.