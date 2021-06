La Freebox de seconde main, un très mauvais plan, le piratage, à qui la faute ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Cibler les sites pirates plutôt que les pirates eux même , vraiment efficace ?

L’Assemblée nationale a donné mercredi son feu vert au projet de loi pour lutter plus efficacement sur le piratage audiovisuel. L’angle d’attaque reste clair : viser les sites webs sans s’attaquer aux consommateurs, notamment via la création d’une toute nouvelle autorité nommée l’Arcom. Et cette décision fait débat, est-ce vraiment efficace de ne cibler que les sites web pirates, sans sanctionner les contrevenants ? Le débat est lancé dans les commentaires.

Sans oublier bien sûr les inévitables provocateurs…

C’est acté, France 4 continuera l’aventure !

Longue vie à France 4 et au canal 14 de la TNT. “Le décret permettant le maintien de France 4/ Culturebox est paru ce matin. Cette décision permet au service public audiovisuel de continuer à offrir une programmation jeunesse en journée et une programmation culturelle en soirée”, a annoncé le jeudi 21 juin, jour de fête de la musique, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur Twitter. Et la nouvelle a été plutôt bien accueillie par nos lecteurs !



Tenter d’acheter un player ? Mauvais plan !

Certains semblent l’oublier, mais les serveurs et players Freebox Pop restent la propriété de Free et sont ainsi facturés en cas de détérioration ou de non-restitution. Lors de nos recherches, nous avons en effet aperçu les matériels en vente sur plusieurs sites de seconde main populaires, comme Vinted ou LeBonCoin. Et pour ceux qui seraient tentés : ce n’est pas une bonne idée, alors l’un de nos lecteurs vous propose même une alternative bien moins risquée !

Pas d’antenne pour entacher le littoral, une décision qui divise.

Une opposition validée par le conseil d’état, qui considère l’antenne de Free est une extension de l’urbanisation et rejeté la plainte de l’opérateur qui souhaitait faire annuler l’opposition aux travaux. Le telco devra, en outre, verser 1 000 euros de frais de justice à la commune. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout nos lecteurs ne rejoignent pas l’avis du tribunal de Nantes.

Des chaînes pour tout et n’importe quoi ?

Canal relance sa chaîne temporaire spéciale Fashion Week. De quoi ravir les fans de mode, mais qui rend perplexe certains téléspectateurs : faut-il une chaîne linéaire pour chaque sujet ? En tout cas, c’est parfois l’impression que donne la plateforme Pluto TV, qui propose de nombreux flux dédiés à une thématique très précise.