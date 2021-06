Test du OnePlus Nord CE 5G : quelle expérience avec ce smartphone milieu de gamme ?

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test du OnePlus Nord CE 5G. Compatible 5G, ce smartphone promet aussi l’expérience OnePlus à prix accessible. Voici donc notre avis à son sujet.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques du OnePlus Nord CE 5G prêté par le constructeur. La boutique officielle propose des configurations 8/128 et 12/256 Go à 329 et 399 euros respectivement.

Fiche technique du OnePlus Nord CE 5G : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,2 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 750G)

Mémoire vive : jusqu’à 12 Go en LPDDR4x

Écran : dalle Fluid AMOLED 6,43 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

et un taux de rafraîchissement 90 Hz

Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure

Stockage : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte MicroSD)

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM dédiés dans un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B66

Compatibilité 5G : support des bandes N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78

Triple capteur photo au dos (organisation en ligne) :

64 + 8 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 119 degrés + monochrome)

Capteur photo à l’avant : 16 Mégapixels dans un poinçon excentré

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure)

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 5

Connectivité Bluetooth : version 5.1

NFC : oui

Batterie : 4 500 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 30 Watts (bloc 5V/6A inclus dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface OxygenOS

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : mai 2021

Dimensions : 159,2 x 73,5 x 7,9 millimètres

Poids : 170 grammes

Un beau smartphone, on peut le dire

Nous avons reçu le OnePlus Nord CE 5G dans son coloris Blue Void qui a fait l’unanimité au sein de la rédaction et même au-delà. Visuellement, le nouveau de smartphone milieu de gamme de la marque est vraiment réussi, avec sa finition sobre (un ton uni avec juste un changement de teinte sur les tranches), son design tout en finesse (7,9 millimètres) et son bloc photo arrière dépassant à peine.

Entre les mains, le OnePlus Nord CE 5G offre une excellente préhension avec la finesse évoquée plus haut, mais aussi son poids contenu (170 grammes) et ses bordures légèrement bombées. Il n’est pas glissant non plus, tandis que ses boutons physiques tombent parfaitement sous les doigts, que l’on soit gaucher ou droitier d’ailleurs. Le constructeur a vraiment peaufiné cet aspect.

Posé sur le dos, notre ami tangue légèrement, mais pas trop, en raison du bloc photo arrière étroit et excentré. La coque de protection transparente fournie résout toutefois le problème, en plus de protéger des chocs et rayures.

L’AMOLED et les 90 Hz, mais pas le double haut-parleur stéréo

Côté affichage, le OnePlus Nord CE 5G n’est pas trop mal loti, profitant en effet d’une dalle AMOLED pour un meilleur rendu des couleurs et de meilleurs contrastes, avec en plus un taux de rafraîchissement en 90 Hz pour plus de fluidité en navigation et en jeu. Le constructeur a opté pour un poinçon excentré afin d’accueillir le capteur photo avant. Cela permet au poinçon de sortir du champ de vision en mode paysage, durant la vidéo ou le jeu.

Vous pourrez cependant décider de masquer le poinçon avec une bordure logicielle (une bande noire en fait), en allant dans les paramètres. Notez d’ailleurs qu’il sera possible, depuis ces paramètres, de calibrer l’écran et de régler le taux de rafraîchissement (60 et 90 Hz).

Côté son, on a quelque chose d’assez puissant avec un peu de relief, mais rien de foufou. Pas de double haut-parleur stéréo non plus, le sort sortant uniquement de la tranche inférieure.

Non loin de la grille de haut-parleur, mais également du port de charge USB-C, on trouve outre cela la connectique mini-jack. Une présence toujours bienvenue si vous préférez le filaire.

Quatre capteurs photo

Avec son triple capteur 64 + 8 + 2 Mégapixels au dos et son capteur 16 Mégapixels à l’avant, le One Nord CE 5G offre de quoi couvrir l’essentiel des situations, sans toutefois faire d’étincelles. Il fait en revanche l’impasse sur le zoom optique.

Ce qui nous a le plus surpris, au regard de l’expérience que nous avons de la marque, et surtout déçus pour être honnête, ce sont les clichés en basse luminosité. Notre ami était totalement perdu dès qu’une source lumineuse s’invitait à la fête. Perdu est loin d’être un grand mot. Gageons qu’une mise à jour logicielle vienne rapidement corriger le tir. Avec deux mises à jour installées durant notre test, nous sommes plutôt confiants à ce sujet. Interrogé à ce sujet, le fabricant nous a d’ailleurs confirmé le déploiement d’une mise à jour en juillet, pour améliorer les performances caméra, notamment avec le mode nuit.

Ci-dessous, une photo de jour depuis l’ultra grand-angle jusqu’au zoom x2 :

Une photo de jour en partant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom x2 (il faisait plus moche cette fois) :

Une photo avec du flou d’arrière-plan :

Deux photos de nuit, avec leurs versions corrigées par le mode dédié (fonction “Paysage nocturne”) dans la barre d’options en bas :

Deux selfies de jour :

Dual-SIM et 5G

Le smartphone est compatible 5G, supporte la bande 700 MHz chère aux abonnés Free Mobile et laisse envisager un fonctionnement dual-SIM pour gérer numéro personnel et numéro professionnel depuis le même appareil.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres obtenus en extérieur :

Un smartphone à l’aise au quotidien, mais c’est un peu chaud parfois

Avec un chipset Qualcomm Snapdragon 750G sous le capot, le OnePlus Nord CE 5G est rarement essoufflé et se montre plutôt à l’aise en jeu. Il y a toutefois cette chauffe un peu dérangeante que nous avons notée à plusieurs reprises au bout de 10 minutes. Elle se ressentait sur la moitié supérieure du dos et sur la moitié supérieure de l’écran, nous incitant plus à poser le smartphone qu’à continuer notre partie. Et pourtant, nous étions dans une pièce fraîche à ce moment-là.

Pour les amateurs de benchmarks, faisons parler Disk Speed. L’outil indiquait ainsi 284 Mo/s en écriture et 697 Mo/s en lecture pour la mémoire interne. Cela contribue évidemment à la réactivité de notre ami. En l’absence d’emplacement MicroSD, ne comptez d’ailleurs pas l’étendre. Il faudra donc choisir judicieusement votre modèle dès le départ, avec soit 128 Go, soit 256 Go.

La journée sans problème, la charge rapide

La batterie 4 500 mAh nous permettait de franchir la journée et nous laissait envisager une journée et demie.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 10h25 avec 100 % et arrivée le lendemain à 14h08 avec 27 %

15 minutes de jeu avec le son du smartphone

20 minutes de jeu avec les écouteurs filaires

15 minutes de streaming avec le son du smartphone

1 heure de YouTube avec le son du smartphone

Consultations et alertes Gmail / Twitter

Pas mal de surf sur Internet

3 appels voix

SMS/MMS

Photos

Tests de débit

7 téléchargements, dont 3 gros

9 mises à jour d’applications

1 mise à jour système

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Avec le OnePlus Nord CE 5G, on a droit à un chargeur 30 Watts dans la boîte. S’il y a désormais plus rapide sur le marché, cela permet de faire le plein en un temps acceptable et d’envisager des recharges au besoin. On peut récupérer un peu plus de 10 % toutes les 5 minutes.

Ci-dessous, un suivi de charge :

9h26 : 13 %

9h31 : 24 %

9h36 : 35 %

9h46 : 58 %

9h51 % 70 %

10h01 : 82 %

10h11 : 92 %

10h16 : 96 %

10h21 : 99 %

10h25 : 100 %

Android 11 à la sauce OxygenOS

Avec son Nord CE 5G, OnePlus fournit le système d’exploitation Android 11 coiffé de l’interface OxygenOS.

Cette partie logicielle présente plusieurs fonctionnalités pratiques, dont :

L’écran scindé pour le multitâche

La navigation avec les boutons ou les gestes

La prise en charge des gestes, y compris sur l’écran éteint

Le mode poche pour éviter le déclenchement accidentel dans la poche

Le mode lecture

Le mode sombre personnalisable

Le mode Zen pour s’offrir un moment de déconnexion

L’application Jeux pour gérer sa bibliothèque de jeux

Chose appréciable : nous n’avions pas une flopée de logiciels préinstallés dans le cadre de partenariats commerciaux. S’il ne pouvait pas être désinstallé, seul Netflix apparaissait au premier démarrage. On est loin des applications exotiques présentes en nombre sur certains modèles à petit prix.

Concernant enfin la partie sécurité, rien à signaler. Nous avions les patchs de mai 2021, soit presque les derniers, et des solutions de verrouillage fonctionnant à merveille du début à la fin sans nécessiter un réenregistrement des données.

VERDICT

Le Nord CE 5G propose un design fin et léger, une excellente prise en main, une bonne réactivité, de la 5G, un bel écran, une connectique mini-jack, une bonne autonomie, une charge assez rapide (mais pas éclair non plus) et une interface assez complète pas chargée en bloatwares. Il fait en revanche l’impasse sur l’extension MicroSD et le double haut-parleur stéréo, pas essentiels, mais toujours bienvenus. En plus dérangeants, il y a ce mode nuit pour les photos un peu aux fraises et cette chauffe un peu trop prononcée lorsque l’on sollicite notre ami. Après un Nord N10 presque sans faute, on peut être un peu déçu par la nouvelle proposition de la marque pour les petits budgets.