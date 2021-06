Totalement fibrés : la fibre de Free à 100% mais comment ? La Freebox Révolution à tout jamais

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette avant-dernière émission de la saison, nous revenons sur l’objectif fibre à 100% en France en 2025 et comment réussir ce chantier historique. Ce sera l’occasion d’aborder la Freebox Révolution qui ne cesse de s’améliorer. Et bien sur nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms à travers nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, et le Free Fight, sur le modèle économique des services de SVOD et la concurrence de l’AVOD.