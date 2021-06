La 5G de Free Mobile flashée à plus d’1 Gbit/s

La 5G de Free fait des siennes.

Le pied sur l’accélérateur, Free Mobile continue d’aller de plus en plus vite. Avec l’agrégation de plusieurs fréquences 4G en plus de celles utilisées pour la nouvelle génération de téléphonie mobile, il est possible de franchir le gigabit par seconde chez l’opérateur de Xavier Niel, même pour un bref instant.

👀 1106 mbps en vitesse max — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ (@vachegti) June 25, 2021

Si le débit moyen atteint par VacheGTI, bien qu’honorable, n’atteint pas le record de 747,38 Mbit/s, au cours du test de 20 secondes, la 5G de l’opérateur a bel et bien été flashée à 1106 Mbit/s. Pour rappel, les promesses de la 5G résident, bien plus que dans le débit atteint, dans une latence ultra-réduite, cependant, le réseau n’atteindra ses performances optimales que d’ici à 2023 pour le grand public, une fois qu’il opèrera avec un coeur de réseau 5G.