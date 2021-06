Choc des smartphones 5G vendus par Free Mobile : Samsung Galaxy A32 5G ou Xiaomi Mi 10T Lite ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 329 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A32 5G et Xiaomi Mi 10T Lite, tous les deux compatibles avec la 5G et vendus à 329 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont proposés en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Meilleure définition, plus fort haut de rafraîchissement pour davantage de fluidité et poinçon plus discret dans les contenus, l’écran du Xiaomi Mi 10T Lite est sans aucun doute le plus intéressant.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, IPS, FHD+, poinçon et 120 Hz) Samsung Galaxy A32 5G (6,5 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi

Là encore, le Xiaomi Mi 10T Lite remporte cette manche, avec un processeur plus véloce pour les tâches gourmandes et davantage de mémoire vive. Dans les deux cas, la plate-forme retenue assure une compatibilité avec la 5G récemment lancée en France.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 720 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Au chapitre de la photo, le Xiaomi est le seul à profiter d’un capteur 64 Mégapixels. Il en propose aussi légèrement plus pour la partie selfies. Dans les deux cas, on dispose d’un capteur dédié à l’ultra grand-angle et de capteurs additionnels 2 ou 5 Mégapixels pour la macro et le mode portrait. Pas de capteur dédié au zoom optique.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels)

L’autonomie : Xiaomi

Les deux smartphones offrent des batteries aux capacités assez proches, mais le Xiaomi dispose d’une charge deux fois plus puissante. Un argument qui fait évidemment pencher la balance en sa faveur.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4820 mAh et charge 33 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 10T Lite

Meilleur écran, meilleur chipset, partie photo plus étoffée et charge deux fois plus puissante, le Xiaomi Mi 10T Lite remporte sans trop de mal ce face-à-face. On peut ajouter le double haut-parleur stéréo, absent chez le rival.